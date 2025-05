Slušaj vest

Meteorolozi su najavili pakleno leto, međutim, početak turističke sezone prema trenutnim prognozama ipak neće biti topao i suv kao prošle godine, već se očekuje manje vrelih dana i smena promenjivog i nestabilnog vremena uz veoma prijatne temperature i povremene lokalne padavine.

Ivan Ristić je izjavio da se “trenutna temperatura omiljenih mora srpskih turista kreće se od 18 do 22 stepena Celzijusa, polako raste, a krajem juna i početkom jula će biti između 24 i 28 stepeni Celzijusa.

Za sve turiste koji planiraju ovih dana da krenu na godišnji odmor evo trenutnih temperatura morske vode i vazduha u Grčkoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bugarskoj, Turskoj i Egiptu.

Temperatura mora i vazduha u Grčkoj

Najtraženija destinacija za letovanje ove sezone je ponovo Grčka i već u maju kreću prve turističke ture put omiljenih letovališta u toj zemlji.

U pojedinim delovima Grčke, recimo, oko Lefkade, trenutno je temperatura vode 19,2 stepena. Ova voda je hladna i okrepljujuća, ali za mnoge ljude je već dovoljno udobna za kupanje. Temperatura vazduha je 22 stepena i do kraja maja će rasti za 2 do 3 stepena. Raspon temperature morske vode će polako da se povećava sledećih 10 dana i biće 20,7 stepeni.

U Nea Kalikratiji na Halkidikiju je more sada 18,5 stepeni, u Haniotiju je 17,9 stepeni. Temperatura vode u celom Halkidikiju još nije dovoljno topla za kupanje i ne prelazi 20 stepeni. Najveća temperatura mora danas je 18.7 stepeni u Vatopedima, a najhladnija 17.2 stepeni u Sitoniji.

Temperatura vazduha do kraja maja će biti od 20 do 23 stepeni, biće uglavnom sunčano. U trećoj dekadi očekuje se nekoliko dana sa lokalnim pljuskovima.

Maj je odličan mesec za posetu Tasosu, piše grčka.info. U maju su temperature prijatne i postepeno se povećavaju svakim danom. Temperature vazduha su između 15 i 23 stepena, a temperatura mora je prosečno 18 stepeni. Pljuskovi su obično kratki, tako da kiša ne bi trebalo značajno da utiče na boravak, jer ima mnogo sunčanih dana. Noću temperatura pada na oko 13 stepeni.

Trenutna temperatura mora kod Tasosa je oko 17 stepeni i očekuje se trend rasta. Na ovom grčkom ostrvu u trećoj dekadi maja temperatura mora će biti iznad 18 stepeni Celzijusa. Vazduh će do kraja biti između 21 i 25 stepeni, biće uglavnom sunčano, povremeno oblačno i sa kratkim pljuskovima pred kraj meseca.

Prosečna temperatura mora u maju na Krfu je nešto viša od 18 stepeni, a maksimalna prethodnih godina bila je 22 stepena. Trenutno je more, u zavisnosti od mesta do mesta, između 18 i 20.2 stepeni a najtoplije je u Kerkiri. Od subote 17. maja će biti sunčano i toplije, temperatura vazduha će do kraja maja da varira od 22 do 26-28 stepeni. Povremeno se očekuju naoblačenja i lokalni pljuskovi

Foto: Shutterstock

Sezona kupanja u Pargi počinje u maju, a završava u novembru. Tokom kupališne sezone temperatura vode u ovom grčkom gradiću ne pada ispod 20 stepeni. Prosečna temperatura vode u Pargi je u proleće 17 stepeni. Morska voda je oko 20 stepeni kod Parge, a sledeće nedelje počinje da raste i temperatura vazduha

Trenutno je temperatura vazduha oko 20 stepeni, ali za vikend počinje da raste i sledeće nedelje će biti od 23 do 25 stepeni, a do kraja maja do 28 stepeni. Povremeno se očekuju naoblačenja i lokalni pljuskovi. More je 19,8 stepeni, a u narednih 10 dana biće toplije, iznad 20 stepeni.

Prosečna temperatura mora u Olimpijskoj regiji Grčke u maju je 22 stepena, dok je temperatura vazduha u proseku na početku letnje sezone oko 20 stepeni Celzijusa.

Danas je trenutna temperatura mora u mestu Paralija 19 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha će biti za vikend 25 stepeni. Biće delimično oblačno sa sunčanim intervalima. Od 19. maja biće više sunčano, a do kraja meseca će varirati između 23 i 25 stepeni.

Temperatura mora i vazduha u Crnoj Gori

U maju temperatura mora u celoj Crnoj Gori još nije dovoljno topla za kupanje i ne prelazi 20 stepeni. Na osnovu merenja u poslednjih deset godina, najtoplije more u Crnoj Gori u maju bilo je 19.3 stepeni u Bečićima, a najhladnije 19 stepeni kod Perasta.

U Tivtu i Kotoru je trenutno more 18 stepeni, u Ulcinju, Bijeloj i Herceg Novom 19 stepeni, a kod Budve, Petrovca, Bara 20 stepeni. Jadran kod Budve je oko 20 stepeni ovih dana

U Tivtu će narednih 10 dana biti od 20 do 24 stepeni, smenjivaće se oblačno i sunčano vreme, na kraju tog perioda biće pljuskova. Isto će biti u Kotoru. U Ulcinju će biti više pljuskova i biće pretežno oblačno.

Foto: Shutterstock

Temperatura mora i vazduha u Hrvatskoj

Na Jadranskom moru u Hrvatskoj temperatura mora je trenutno od oko 18 do 19 stepeni. Najtoplija voda je kod Dubrovnika, 19 stepeni, kod Rovinja je 18.6 stepeni, Splita 18.5 stepeni, Zadra 18.25 stepeni, Šibenika 18.2 stepeni. Najhladnije more je kod Pule – 18.05 stepeni.

U drugoj polovini maja na hrvatskom primorju će temperatura rasti i do kraja maja će biti oko 25-26 stepeni, a prema vremenskoj prognozi, recimo, za Split, očekuje da bude uglavnom promenjivo oblačno sa pljuskovima. U Rovinju će biti 23 stepena do kraja meseca, smenjivaće se sunce i oblaci uz pojavu grmljavine, kiše i pljuskova.

Foto: Shutterstock

Temperatura mora i vazduha u Bugarskoj

Crno more je još hladno, temperatura u nekoliko letovališta, Burgasu, Nesebaru i Varni, je oko 14 stepeni što je prosek za maj.

Temperatura vazduha na bugarskom primorju se kreće od 18 do 20 stepeni. U Varni i Nesebaru će narednih dana biti oko 20 stepeni, očekuje se oblačno vreme i pljuskovi, a tek u trećoj dekadi biće sunčano i za 1-2 stepena toplije.

Temperatura mora i vazduha u Turskoj

U Alanji i Antaliji je more dostiglo temperaturu od 22 stepena i najavljen je lagani rast i toplija voda do kraja maja. Temperatura vazduha u ovom delu Turske će u drugoj polovini maja biti od 25-30 stepeni.

U Bodrumu, Izmiru, Marmarisu i Kušadasiju je morska voda 19 stepeni. Vreme će biti toplo i sunčano sa temperaturom vazduha do 29-30 stepeni do kraja maja.

Foto: Youtube Printscreen

Temperatura mora i vazduha u Egiptu

Sezona kupanja u Crvenom moru, u Hurgadi u Egiptu, traje cele godine, a u maju su najveće prosečne temperature više od 27.4 stepeni, dok su najniže prosečne 22.5 stepena.

Foto: Shutterstock

Temperatura mora u ovom popularnom letovalištu je trenutno 24.6 stepeni. Očekuje se da će temperatura morske vode poraste na 25.4 stepeni u sledećih 10 dana. U Šarm El Šeiku je more 24.2 stepeni, a do kraja maja biće više od 25 stepeni. Temperatura vazduha je već sada preko 35 stepeni, u subotu 17. maja biće 39 stepeni, a do kraja meseca između 34 i 37 stepeni.