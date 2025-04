- Blagi pad otkupnih cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i tovne junadi telesne mase iznad 480 kilograma zabeležen je u klanicama na području mačvanskog regiona. Za otkupljenu telad klaničari su najčešće plaćali 935 din/kg , a za otkupljenu tovnu junad 375 din/kg - navodi se u izveštaju STIPS-a.

Dominantna otkupna cena muške teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 750 din/kg, dok je kod ženskih grla dominirao iznos od 730 din/kg u klanicama na području moravičkog regiona. Za otkupljenu tovnu junad telesne mase iznad 480 kilograma odgajivači su dobijali 340 din/kg , za tovne bikove težine iznad 500 kilograma iznos od 350 din/kg , dok je u kategoriji krava za klanje dominirao iznos od 230 din/kg .

Na pijaci žive stoke u Čačku skuplja prasad

Prodajna cena obe kategorije prasadi bila je viša u odnosu na prethodnu sedmicu na pijaci žive stoke u Čačku, pa su se grla telesne mase do 15 kilograma prodavala po ceni od 420 din/kg , dok je dominantna cena grla telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila 400 din/kg.

- Osim njih, bile su skuplje i krmače za klanje , jer je dominirao iznos od 250 din/kg . Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su skuplja protekle sedmice i na stočnoj pijaci u Leskovcu, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 450 din/kg .

U klanicama na području južnobačkog regiona je došlo do rasta otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma na dominantnih 360 din/kg, tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na dominantnih 175 din/kg i tovnih svinja težih od 120 kilograma na dominantnih 165 din/kg.