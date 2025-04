U svakodnevnom govoru često čujemo rečenice poput: „Ako mi još jednom uđeš u dvorište, ne znam šta ću da uradim“, ili „Ako se umešaš u moje stvari, neće ti biti dobro“. Mnogi ovakve izjave ne doživljavaju kao ozbiljne, ali u nekim slučajevima – to može biti krivično delo.

Dakle, nije presudno da li je pretnja direktna ili uslovna, već da li je osoba koja je to čula doživela to kao ozbiljnu pretnju i da li se zbog toga uplašila.

Kazne za krivično delo uslovne pretnje mogu biti:

Novčana kazna do 300.000 dinara, ili

Zatvorska kazna do tri godine.

U težim slučajevima, kazna zatvora može biti produžena i do pet godina, zavisno od okolnosti i ozbiljnosti pretnje.