Sud u Novom Južnom Velsu u Australiji doneo je odluku da je 73-godišnji muškarac trajno diskvalifikovan za upravljanje motornim vozilom do 2117. godine. To je posledica ponovljenih kršenja Zakona o bezbednosti saobraćaja.

Nakon rutinskog testa na alkohol, koji je isprva bio negativan, dodatna provera otkrila je da stariji gospodin zapravo uopšte ne bi smeo da bude za volanom – vozačka dozvola mu je oduzeta i zabrana traje do 2117. godine! Policija ga je odmah uhapsila, odveden je u stanicu u Baturstu i optužen za vožnju bez dozvole. Nije mu odobrena kaucija, a ponovo će se pojaviti pred lokalnim sudom.

Ispostavilo se da ima dugu istoriju saobraćajnih prekršaja . Još 2012. godine osuđen je na dve godine zatvora zbog vožnje u pijanom stanju. Tada mu je zabranjena vožnja do 2058. godine.

Od 2015. do 2018. više puta je završavao u zatvoru zbog kršenja te zabrane. Pet narednih kazni rezultiralo je boravkom u zatvoru od šest do 12 meseci. Na kraju, zbog upornog ignorisanja zabrane, sud mu je izrekao ekstremnu meru – zabranu vožnje do 2117. godine.