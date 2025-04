Prema analizi stručnjaka kompanije NH Investment & Securities, kineski kupci su većinom kupovali unapred krajem prošle godine zbog straha od novih američkih sankcija , što je dovelo do pada tražnje za AI čipovima u prvom kvartalu. On ističe da je i udeo HBM (high bandwidth memory) čipova u ukupnim isporukama DRAM memorije verovatno opao, što dodatno snižava profitabilnost.

Uvođenje opštih američkih na robu iz mnogih zemalja dodatno će povećati troškove Samsung proizvoda, od pametnih telefona, televizora, laptopova do kućnih aparata.

Prema mišljenju analitičara iz KB Securities, Samsung bi u srednjem do dugom roku mogao da diverzifikuje proizvodne pogone, ali to „nije nešto što se može sprovesti u roku od godinu ili dve“. Ukoliko carine na potrošačku elektroniku potraju, to će neminovno uticati na potražnju.