Moguće je da će na sastanku 6. marta sniziti kamatnu stopu za 0,25 odsto , ali to nije izvesno . Bilo je do pre nedelju-dve gotovo sigurno, a sada je pod znakom pitanja.

- Kada govorimo o inflaciji, ona jeste bila 2,4 odsto u evrozoni u februaru, ali to je dobrim delom zahvaljujući Francuskoj koja je spustila inflaciju sa 1,8 na 0,9 odsto. Kada bi se Francuska isključila iz statistike, rezultat bi bio slabiji. Druge zemlje koje su nama interesantne, jer je razmena sa njima veća – Nemačka pre svih, u suštini beleže stagnaciju inflacije. Da ne govorimo o zemljama u našem neposrednom okruženju, Hrvatskoj i Mađarskoj ili o Poljskoj. One imaju godišnju inflaciju veću od pet procenata . Hrvatska ima najvišu inflaciju u evrozoni - rekao je Nikolić.

- To je sada sve neizvesno jer su rizici akumulirani u meri da ne bi bilo odgovorno raditi po ranijem planu. Ne zna se ni kako će se završiti restruktuiranje budžeta EU, govori se o preraspodeli nekih rashoda u smeru odbrane i namenske industrije . Ne zna se da li je eventualno moguće sa globalnog tržišta kapitala povući neki novac, dakle zadužiti se, i u kom iznosu, a perspektiva je veoma neizvesna. Planovi sa kojima smo ušli u ovu godinu za Evropu su sada potpuno promenjeni i možemo reći da je poslovni ambijent neuporedivo lošiji i da je to okruženje daleko nepovoljnije - upozorio je Nikolić.

- Očekuje se da će verovatno početkom aprila carinama biti obuhvaćen veći broj proizvoda evropske industrije. Spekuliše se da će to biti automobilski sektor i farmacija, ali moguće je da bude i šire. U svakom slučaju to će delovati negativno, recesiono i za posledicu će imati višu inflaciju. Što se tiče Feda, oni su već gotovo na poziciji da do kraja godine neće dalje smanjivati referentnu kamatnu stopu. Da li će rasplamsavanje trgovinskog rata i podizanje američkih carinskih stopa prema Kini, Kanadi i Meksiku u ovom trenutku pokolebati ECB, videćemo. Mada je u suštini tu pogođena i Evropa, jer carine od 25 odsto na čelik i aluminijum važe za sve - ističe on.