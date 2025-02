- Zahvalan sam svima vama koji čuvate i negujete tradiciju, i to je jedina šansa, perpsektiva i budućnost srpskog naroda, jer se ako se odreknemo svoje nacije, kulture i tradicije mi nemamo šta da očekujemo u teškim vremenima. Vi ste nosioci svih teških vremena, domaćin je uvek nosio taj teret za opstanak države i svoje nacije – rekao je Stamatović i dodao da se zahvaljujući razvoju Zlatibora i prohoda sa ove planine ulaže u razvoj i infrastrukturu sela.

- Zahvaljujući programskim merama Opštine Čajetine danas u Mačkatu imamo 30 registrovanih domaćinstava koji se bave preradom mesa. Posebno nas raduje što za ovim štandovima možete videti tri generacije koje se bave ovim poslom, a to znači da nam mladi ostaju na selu – rekao je Marić.

- Naporan je ovo posao, radi se kada je hladno vreme, a ima i vreline kada se suši meso. Fizički je jako zahtevan. Za dobru goveđu pršutu najbolje je goveče od 700 do 1.000 kg. Kada se odvoji meso, ono se soli i tako stoji dve nedelje, s tim što se jednom okrene. Posle ide rasoljavanje u vodi, ali to se brzo obavi. Onda se kači i dimi dve sedmice kvalitenim bukovim drvetom. Posle toga se kači u sušionicu i tako stoji isto dve sedmice. Tako spremljena pršuta mora da valja, a posebno sa ovih prostora gde postoji ruža vetrova – objasnila je Jelena.

- Za ovčiju stelju najbolja je deblja ovca, od 60 do 70 kg. Povade se sve kosti, a onda se soli i tako stoji 15 dana, a onda rasoljava. Stavljaju se leskovi štapići da bude čvrsta i suši se do 20 dana. Ima ljudi koji kupe ovo odjednom, ali obično se seče, mada ne prodajemo ispod 300 grama – kaže proizvođač Petar Šopalović.

Inače, kilogram goveđe pršute oko rebara košta 1.800 dinara, a pršuta od bifteka 5.000 dinara; svinjska pršuta je 1.500 do 1.700 dinara; ovčija stelja 2.500; slanina bela 900 dinara, a prošarana 1.400 dinara; kobasice od 1.300 do 1.500 dinara; ovčija kobasica 3.000 dinara i čvarci od 1.400 do 1.500 dinara za kilogram.