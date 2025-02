Prema Zakonu o deviznom poslovanju, dnevnice se obavezno isplaćuju u devizama i to direktno na devizni račun zaposlenog. Svaka druga praksa, poput isplate u dinarskoj protivvrednosti ili podizanja gotovine za ove svrhe, predstavlja prekršaj i može rezultirati ozbiljnim kaznama.

“Pravilno sprovođenje isplate dnevnica znači da firma mora otvoriti devizni račun za zaposlenog ukoliko ga on već nema, jer uplata na dinarski račun nije dozvoljena ”, kaže poreska savetnica Zvezdana Pisarević.

U slučaju kršenja ovih odredbi, zakon propisuje kaznene mere koje mogu biti značajne. Za pravno lice predviđene su novčane kazne od 100.000 do dva miliona dinara. Preduzetnici će u tom slučaju platiti kaznu u rasponu od 10.000 do 500.000 dinara, dok su najniže mere predviđene za odgovorno lice u pravnom licu, nerezidentu ili banci – od 5.000 do 150.000 dinara