Oni govore o tome koliko je prosečnoj porodici potrebno novca tokom 2025. godine, šta sve ulazi u mesečne troškove, od kirije i hrane do prevoza i zabave, te kako mnogi možda nemaju tačan uvid u to koliko mesečno troše.

– To znači da je za poslednje dve godine minimalac porastao za oko 20 evra – napominje Vule. On dodaje da, uz povišice i minimalac, situacija izgleda mnogo bolje nego pre nekoliko godina, te da radnici sada mogu da odahnu.

– Taj iznos je manji za nekih 300 do 400 evra. Ako ste u braku, ako imate poreznu klasu tri ili četiri, to je odmah 200 do 250 evra više u odnosu na samca sa poreznom klasom jedan. Njima se odbija mnogo više od bruto zarade, tako da je neki prosek između 2.300 i 3.000 evra. To je bila visina plate za srednju klasu, u koju spadaju vozači autobusa, kasiri u marketima, mehaničari, mehatroničari. Oni spadaju u grupu sa zaradom od 2.300 do 3.000 evra, u zavisnosti od porezne klase, bračnog statusa i da li imaju porodicu. Za običnog radnika, na primer, radnika na traci, neto plata je između 1.500 i 1.700 evra. Moja firma, koja nije podizala plate pet godina, ove godine povećala je plate za 3,5 odsto, pa će biti veće za oko 200 do 300 evra – objasnio je Vule.