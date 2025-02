Nakon što je Udruženje potrošača Efektiva pozvalo građane da poslednjeg dana januara bojkotuju velike hipermarkete zbog, kako su naveli, najviših cena hrane u Evropi, hipermarketi su akcijama i do 60 odsto na određene proizvode pokušali da ipak privole kupce.

- Ono što sam ja video jesu popusti, a oni su šarena laža. Poruka je da će pusitit 15 dana niže cene, pa će vratiti na stari nivo, taj film neće da gledaju. Sa popustima nećemo da se igramo, ima da se skinu cene, to je glavna stvar. I dalje očekujemo da nadležni ispune obećanje, ministar Siniša Mali je obećao rezultate, odnosno da će izneti rezultate bojkota, ali te rezultate bi trebalo da iznese Poreska uprava, kao i u svim okolnim zemljama u kojima je bio bojkot.

- Ovaj bojkot može da doprinese, dobro je što se zbog njega više razgovara o ovoj temi, a samim tim se podiže pritisak da se nešto uradi. Kada se procenjuju rezultati bojkota, to ne može svakako da se ogleda samo u jednom danu jer je situacija da ne možemo bojkotovati kupovinu hrane jer nam treba. Jako je teško njih bojkotovati, pa to otežava sprovođenje ovakve akcije, pa bi nju trebalo preusmeriti da preciznije gađa. Ako ne možemo da izbegnemo kupovinu u velikim trgovinskim lancima, makar možemo da ne kupujemo proizvode koji nose marku te trgovine. To je bitno jer najveći profit ostvaruju na prodaji sopstvene robe.