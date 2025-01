- I kaže on, trenutno mu je račun za struju oko 100-120 funti a ako bi uključio grejanje račun bi mu bio 200 i kaže da on to ne može da priušti - da daje 100 funti više! Ima i klinca i štedi mu za studiranje. I pitam ga kolika ti je temperatura u sobi, a on kaže 15 stepeni ali obuče duks i jaknu?!, prepričava naš gastarbajter koji i dalje ne može čudom da se načudi.