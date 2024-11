"Imam jednu koleginicu Indijku koja živi ovde u Engleskoj dosta dugo... Pričala mi pre neki dan kako je prevario majstor... Ja sam mislio kad sam došao ovde da je ovo sređena zemlja, da ovde nema takvih prevara, ili ako se nešto tako desi da policija može to da reši ali ovakvu foru još nisam čuo kako su je zeznuli... Šta se desilo?

Ovog puta reč je o klasičnoj prevari s majstorima kakvih ima u svakoj zemlji ali za koje je on smatrao da su u Engleskoj retke ili ipak ređe nego kod nas. A priču nastavlja ovako:

- Bilo neko nevreme, srušilo joj neku ogradu... Ograda je doduše bila dosta starija, trebalo je svakako da se menja i ode ona na internet... Tu je guglala, gledala recenzije i nađe nekog majstora, malo jeftinijeg od ostalih, i tu se odluči da ga nazove da se dogovori da dođe on da vidi i da da cenu... ponudu koliko će koštati. I dolazi čovek, ima firmu, ime, prezime... Došao da pogleda dvorište i kaže to će koštati 3.500 funti - ograda dve i ruke hiljadu i po!

- I ona kaže - ok! Veli i da taj majstor odmah traži od nje da prebaci pare, da mu da 2.000 funti za tu ogradu, da ne plaća on iz svog džepa. Međutim, nije ona od juče. Zna ona kako to ovde funkcioniše i zna da ima puno majstora prevaranata ovde, te da morate biti jako pažljivi kad ovde nešto radite s majstorima, treba uvek pet puta proveriti...