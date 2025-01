- Letovanje u junu je odličan izbor. Sunce nije jako, more je toplo i na plažama nema gužve. Imali smo odličan smeštaj u vili koja je blizu mora okružena marketima, pekarom, prodavnicama, restoranima brze, ali i kuvane hrane i grčkim specijalitetima sa roštilja, a neizbežni su giros i suflaki. U blizini je i pijaca sa bogatom ponudom. Prošle godine smo sa suprugom trokrevetnu sobu za deset noći sa prevozom platili 330 evra, po osobi 165 evra. Ove godine ponuda skuplja za samo 10 evra - navodi Dragan S. (65) iz Vranja, koji je od 10. do 20. juna 2024. sa suprugom letovao u Leptokariji.

- Zbog poklona za unuke obišli smo taj deo. Naišli na patike od 5 evra, ali ne znamo kakvog su kvaliteta. Šorcevi su 5 do 10, majice 3 do 5 evra. Igračke su jeftinije na pijaci. Veliki je izbor bižuterije, stolnjaka, zavesa, otirača torbi. Onda smo na tezgama sa povrćem naišli na masline očigledno najprodavaniji proizvod na pijaci. One su od 3,5 do 6 evra za kilogram i veliki je izbor. I naravno da smo između ostalog pazarili i masline - priseća se Suzana iz Vranja.