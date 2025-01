- Godišnji izveštaj za 2024. godinu govori da je verovatnoća da dobijete falsifikovane dinare 2,59 komada na milion komada. To je izuzetno malo, dakle retka pojava. Kao što ste naveli, nekome se desilo da je primio novac za neku uslugu i onda je za njega to 100%, dakle čista šteta jer falsifikovani novac se ne može nadoknaditi. Što se tiče stranih valuta, ne mogu da znam takav podatak jer ne znam količinu novca u opticaju, a za dinare znamo. Statistika kaže da je prošle godine otkriveno 3.840 komada falsifikata, a od toga 1.697 su dinarski, a 2.143 je strani novac, a najviše je falsifikovan evro, potom dolari najčešće u apoenima od 100 dolara. Interesantno je da je bilo čak i nemačkih maraka, iako je povučena iz opticaja 2002. godine kada je uveden evro kao zajednička valuta, ali Centralna banka nemačke, bez obzira na protek vremena, i dalje vrše zamenu prethodnih valuta, pa i danas možete tu marku zameniti po fiksnom kursu za evro. Dakle, to nije bezvredan novac, zato je kažnjivo falsifikovati iste. Kod dinara, najčešće se falsifikuje apoen od 2.000 dinara, a kod evra su to 50, 100 i 200.