Zlatibor , nekadašnja omiljena destinacija za sve generacije, izgleda da je postao rezervisan samo za one s dubljim džepom. Ovo nam javlja naša čitateljka, koja se trenutno nalazi na popularnoj planini i šokirana je cenama hrane, posebno one brze i "s nogu".

Za one koji preferiraju slatko, tu su krofne čije se cene kreću od 350 dinara za manje do 450 dinara za veće, zavisno od ukusa. Krem, čokolada, jagoda, šumsko voće, Nutella – sve to po "astronomskim" cenama.