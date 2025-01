Sezonu skijanja prati poskupljenje već nekoliko godina, a ove godine će ljubitelji zimskih sportova morati da potroše i do 10% više novca nego prošle godine za ski karte i druge usluge.

Dalibor Čanaglić iz Palma Travela rekao je za hrvatski Indeks da su ove godine cene smeštaja i ski karata porasle skoro koliko i prošle godine, odnosno do 10 odsto. Najpopularnije, a ujedno i najjeftinije nedelje za skijanje su zimski školski raspust, za koje su rezervacije počele već leti, kaže Čanaglić.

"Generalno gledano, poskupljenja su ove godine išla u pravcu od 7 do 10 odsto što se tiče hotela, apartmana i ski karata. To nije bitno uticalo na rezervacije jer su poskupljenja bila u svim segmentima života, pa i skijanju. Naši ljudi su željni snega, pa bieležimo i 10 odsto bolju rezervaciju u odnosu na prošlu godinu", rekao je Čanaglić.

On kaže da su u proteklih nekoliko godina primetili promene kada su u pitanju destinacije i da Hrvati sve manje biraju Sloveniju za skijanje.

"Prilikom rezervacije gosti sve više žele smeštaj na višoj nadmorskoj visini kako bi imali bezbedni sneg i bolje vreme, a ne da bi spavali negde nisko, poput Kranjske Gore, već biraju destinacije i veća skijališta koja imaju bezbedniji sneg jer su svesni globalnog otopljavanje. Dve najjače skijaške zemlje su definitivno Austrija i Italija. Što se tiče destinacija u Austriji, najpopularnija skijališta ove godine su Matrei, Nassfeld i Kreischberg. Kada govorimo o Italiji, to su Paso Tonale i Sekten", istakao je on.

Ski-karte penju se i do 400 eura

Nezavisno o lokaciji, sve je poskupelo. Redom su to ski-karte i škola skijanja, najam opreme, smeštaj, pa i cene hrane i pića.

"Ove godine je u Austriji cena dnevne skijaške karte za odraslu osobu oko 65 evra, dok je prošle godine bila do 60 eura, a u Italiji su dnevne karte od 70 do 75 evra, zavisno o skijalištu. Što je skijalište veće i modernije, to su karte skuplje.