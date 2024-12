Svinjski vrat sa koskom se u Čačku može kupiti za oko 500 dinara po kilogramu, pileće grudi sa koskom su oko 400, a batak i karabatak 320. Za po 100 dinara od vidovca su jeftiniji i kilo ćevapa i svinjski but.

Vidovac i biser ubrani sa oranica u Prijevoru i Zablaću nemaju ni karakteristike čarobnog pasulja. Jedino što ih izdvaja od ostalih s daleko nižom cenom je što su vrsta kojoj preti izumiranje. T rgovci kažu da je to još jedina domaća roba, pa im zato i cena prednjači u odnosu na sve druge koji stižu iz uvoza.

– Reč je o domaćem pasulju sorte vidovac i on zaista košta 700 dinara. Skup je zato što ga ne karakteriše velika rodnost, a i inače ga nema mnogo u ponudi. Pritom, on i još nekoliko vrsta jedine nisu iz uvoza, već sa domaćih njiva. Postoje još dve sorte, biser i šarenac, koje karakteriše sitnije zrno u odnosu na hibride. Oni koji ove namirnice troše na cenu se ne žale – hvali svoju robu Zoran, jedan od trgovaca na Zelenoj pijaci, na čijoj tezgi smo zatekli pasulj po ovoj ceni.

Pasulj se na čačanskim pijacama ovih dana prodaje više no inače, jer je u vreme posta on jedna od glavnih namirnica na svakoj trpezi. Prodavci na Zelenoj pijaci kažu da ovo mahunasto povrće na tezge i u rafove stiže iz uvoza i da je na tek ponekoj pijačnoj tezgi moguće naći pasulj iz domaćih zasada.

– Odavno tetovac nije iz Tetova, ni gradištanac iz Gradišta. Gotovo sve vrste pasulja koje danas imate na pijacama stižu iz uvoza, tačnije iz Kirgizije. Cene tih uvoznih vrsta se kreću od 300 do 450 dinara po kilogramu, a pored njih ćete videti ispisane nazive tetovac, gradištanac, šareni... ali nijedan nije sa naših njiva. Tek ponegde se mogu naći domaće sorte biser, vidovac i šareni pasulj šarenac od domaćih proizvođača, od kojih je najbolje lično kupovati po preporuci – kažu trgovci.

– Kada na pijacama vidite jezgro oraha koje košta 500 ili 600 dinara po kilogramu, znajte da je taj orah iz uvoza, iz Ukrajine. Domaći se ne može naći ispod 1.000. Beli luk je iz Kine, ali stiže i sa drugih strana i njega je moguće naći od 500 do 600 dinara za kilogram. Međutim, domaći je do dva puta skuplji, bez obzira na to što je neugledniji i sitniji od uvoznog – kažu prodavci.