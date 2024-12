Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta prodajne cene priplodnih krava simentalske rase, jer je protekle sedmice dominirao iznos od 270.000 dinara po grlu. U ponudi je bilo desetak grla. Prema izveštaju STIPS-a, klaničari sa područja pirotskog regiona po višim cenama su otkupljivali krave za klanje sa poljoprivrednih gazdinstava, a u sedmici za nama je dominirao iznos od 280 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku protekle je sedmice evidentiran rast prodajne cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma na 350 din/kg, čime se izjednačila sa cenom prasadi težine do 15 kilograma. Mogle su se pazariti tovne svinje od 80 do 120 kilograma po ceni od 300 din/kg, tovne svinje teže od 120 kilograma i krmače za klanje po ceni od 250 din/kg.