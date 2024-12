Prodavci na pijacama kazali su za da su, uprkos povećanoj potražnji, cene na pijaci ostale nepromenjene i ne razlikuju se u odnosu na one sa početka jeseni, osim cene oraha koja je znatno viša nego pre početka sezone slava.

Orasi se sada prodaju za 1.000 do 1.300 dinara po kilogramu, dok su donedavno koštali 600 do 900 dinara.

Pasulj košta od 320 do 450 dinara po kilogramu u zavisnosti od sorte i krupnoće. "Gradištanac" je najjeftiniji i košta 320 dinara po kilogramu, "tetovac" je 420 dinara, a domaći pasulj braon boje je 450 dinara.

Kilogram šampinjona je 350 dinara, za kupus je potrebno izdvojiti od 100 do 120 dinara, a za paprike 150 dinara.

U ribarnicima je proteklih dana bilo redova, a najtraženija riba u niškim ribarnicama tokom božićnog posta i sezone posnih slava je oslić i ta riba se prodaje za 419 do 549 dinara po kilogramu. Fileti oslića su 1.000 dinara, a fileti šarana 1.800 dinara. Očišćen šaran je 1.100 dinara, a orada i brancin po 1.500 dinara.

Pojedine ribarnice u gradu pružaju uslugu prženja ribe za one koji to ne mogu ili ne žele rade u svojim domovima, a ta usluga se naplaćuje 200 do 300 dinara po kilogramu.