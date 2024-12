- Novina je to što će se Tarifa 2 od sad primenjivati nedeljom, a primenjivaće se i umesto Tarife 3 u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji, na celoj teritoriji Grada Novog Sada. Tarifa 3 će se primenjivati za taksi prevoz van podrčuja naseljenih mesta: Novi Sad, Veternik, Petrovaradin i Sremska Kamenica, kao i za Novu godinu, u vremenu od 31. decembra od 12 časova do 2. januara do 12 časova - pojašnjava se u saopštenju grada.