Prasići do 400 din/kg

Otkupna cena tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma bila je viša u odnosu na prethodnu sedmicu u klanicama na području južnobanatskog regiona. Dominirao je iznos od 220 din/kg. Klaničari sa područja Nišavskog regiona po višoj su ceni protekle sedmice otkupljivali prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, jer dominirao iznos od 360 din/kg. Na stočnoj pijaci u Čačku je zabeležen rast prodajnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma na dominantnih 350 din/kg. Skuplje su bile i tovne svinje u odnosu na prethodni period, pa su se grla telesne mase od 80 do 120 kilograma prodavala za 300 din/kg, dok je dominantna cena grla težih od 120 kilograma bila 300 din/kg.