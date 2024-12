Sociolog Zorica Mršević, profesor na Fakultetu za evropske pravno-političke studije ističe da samo ime čokolade nagoveštava skupoću i tu je ključ njene popularnosti.

- Nisam probala čokoladu, ko hoće da proba, neka proba, bilo je i ranije ručno pravljenih, ali ne vidim šta može da bude toliko ukusno da postane toliko popularno. Sve što je skupo daje osećaj veće važnosti onima koji to sebi priušte, čak i ako ne vole čokoladu. Moja poznanica prodaje brendirane cipele za 20.000 ili 30.000 dinara koje se ništa ne razlikuju od nekih od 3.000 dinara. Ali ljudi ih kupuju radi održavanja sopstevenog imidža. Morate da platite nešto 10 ili 20 puta skuplje i to važi i za čokoladu. Možete i sa malim automobilom da uradite sve, ne treba vam džip, ali ko ga ima, želi da pokaže da ima. To je deo mentaliteta pogotovo onih koji nisu imali, a sada su se oparili i moraju da priušte sve što je vidljivo i luksuzno - objašnjava Mršević.