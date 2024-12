Milijarder Rej Dalio koji je sam napravio ima recept za uspeh u tri koraka - i to je onaj koji svako može da koristi, napisao je u postu na LinkedIn-u u nedelju.

Daliova formula može izgledati lakše reći nego učiniti - ali se oslanja na jednostavno upozorenje. Smišljanje kako da realno postignete svoje ciljeve uključuje postavljanje razumnih očekivanja o tome kako bi uspeh mogao izgledati, napisao je on.

- Nije me briga da li želite da budete gospodar univerzuma, kauč krompir ili bilo šta drugo – zaista ne želim - napisao je Dalio, koji ima procenjenu neto vrednost od 14 milijardi dolara, prema Forbsu. - Neki ljudi žele da promene svet, a drugi žele da rade u jednostavnom skladu sa njim i uživaju u životu. Nijedno nije bolje. Svako od nas treba da odluči šta najviše ceni i da izabere puteve kojim ćemo to da postignemo.

Mark Kuban, još jedan milijarder koji je sam napravio, ima sličnu definiciju uspeha. Ne radi se nužno o tome koliko novca imate u banci – već o tome da znate šta želite i da smislite kako da to dobijete, rekao je on za LinkedIn-ov podkast „The Path” prošle godine.

- Jedina stvar u životu koju možete kontrolisati je vaš trud - rekao je on u video postu na LinkedIn-u koji je prošle godine objavio preduzetnik i rizični kapitalista Rendal Kaplan. - A biti voljan da to učinite je ogromna konkurentska prednost, jer većina ljudi to ne čini.