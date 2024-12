Sa više od milion otvorenih radnih mesta i nedostatkom kvalifikovane radne snage u sektorima kao što su zdravstvo, inženjering, IT i trgovina, Nemačka je u junu ove godine uvela Chancenkarte ili drugačije kartu šansi. Ovaj novi program omogućava kvalifikovanim radnicima iz zemalja koje nisu članice EU da borave u Nemačkoj do jedne godine dok traže posao.

Prema informacijama sa portala Germany-Visa.org, Karta šansi je dozvola boravka koja omogućava građanima zemalja van EU da borave u Nemačkoj do jedne godine kako bi pronašli posao. Za razliku od šestomesečne vize za traženje posla, ona omogućava duži boravak i rad sa skraćenim radnim vremenom ili probne poslove (do 20 sati nedeljno).

Kako je Chancenkarte uvedena tek ove godine, često se meša s američkom "Zelenom kartom" i tradicionalnom nemačkom vizom za traženje posla. Dok Karta šansi omogućava jednogodišnji boravak bez potrebe za ponudom posla, ugovorom ili porodičnim vezama, već na osnovu sistema bodova, Zelena karta u SAD-u nudi put do državljanstva u roku od 3-5 godina kroz lutriju ili stroge uslove.

1. Kvalifikacije: Viza za traženje posla zahteva univerzitetsku diplomu ili priznato stručno obrazovanje, dok Karta šansi zahteva najmanje dve godine stručnog obrazovanja i relevantno radno iskustvo.

2. Trajanje vize: Viza za traženje posla važi do šest meseci, dok Chancenkarte može trajati do jedne godine.

3. Dozvola za rad: Viza za traženje posla ne dozvoljava nikakav rad tokom trajanja, dok Karta šansi omogućava rad sa skraćenim radnim vremenom (do 20 sati nedeljno).