Period od kraja novembra do početka sledeće godine vreme je kada većina poslodavaca organizuje korporativna prednovogodišnja druženja. Poslovna proslava Nove godine je prilika za okupljanje zaposlenih i menadžmenta u opuštenoj atmosferi kako bi se obeležila završnica poslovnog perioda i postignuti rezultati.

Sagovornica objašnjava da se za ovakve proslave najčešće biraju restorani, hoteli, konferencijske sale, pa čak i prostori u okviru same kompanije, zavisno od budžeta i preferencija.

- Kada organizujemo proslave ovog tipa sve se više trudimo da to budu tematske večeri, poput ‘retro zabave’, maskenbala ili elegantnih gala večeri. Tema često diktira dekoraciju, muziku i dres kod. Na samoj proslavi, ako je preduzeće sa velikim brojem zaposlenih, to znači da će biti organizovane i zabavne aktivnosti kao što su kvizovi ili nastupi bendova, DJ-eva ili stand-up komičara. Naravno, podrazumeva se da u program događaja bude uključen i kratak govor menadžmenta - kaže Stojadinović.

U zavisnosti od veličine firme i ciljeva događaja, budžet za korporativnu proslavu Nove godine može ići od nekoliko stotina evra, pa sve do 100.000 evra.

Male kompanije, koje imaju do 50 zaposlenih, obično predvide budžet od 10 do 50 evra po osobi.

- Mala preduzeća proslave obično organizuju u nekom restoranu ili kao ketering u kancelariji, a zaposleni dobijaju skromnije poklone. To je obično proslava u lokalnom restoranu sa večerom i pićem - navodi sagovornica.

Preduzeća koja imaju između 50 i 250 zaposlenih izdvajaju nešto veći budžet za radnike. Obično je to između 50-150 evra po osobi.

Ukoliko firma broji više od 250 zaposlenih, onda to mogu da budu zaista veliki budžeti koji se izdvajaju za proslave. Obično je iznos od 150 do 500 evra po osobi, a često je u to uključen i prevoz za zaposlene koji žive i rade van grada u kome se organizuje proslava.