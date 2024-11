Milioni klijenata banaka sada bi morali nešto da preduzmu, jer ako to ne učine, moraće da plate kaznu do 30.000 evra .

To uključuje, na primer, mesečne naknade za račun. Takođe se morate pridržavati i uslova isplate dotične banke ili štedionice. Zato su mnogi ljudi već pronašli alternativu za sebe: račun u inostranstvu. To obično nije samo puno jeftinije, već može ponuditi i poreske olakšice, navode nemački mediji, a prenosi Fenix Magazin.

Oni se moraju prijaviti do petog kalendarskog dana sledećeg meseca za vrednosne papire i najkasnije do sedmog dana za ostala ulaganja. Ako to ne učinite, preti vam kazna do 30.000 evra.