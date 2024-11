- Ovo vam je najveći potrošač električne energije u kući. Koliko energije treba da se potroši da bi grejač prvo zagrejao kamenac, pa tek kamenac vodu. Ovde se grejač toliko rascvetao da ne mogu da izvadim. Vidite da je došlo i do pucanja grejača, ako je bojler uključen i on u datom trenutku pukne dok se kupate, dolazi do strujnog udara, ako je uzemljenje loše. Verujte mi, isključujte bojler kada se kupate - zaključio je majstor.