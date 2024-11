Uz prijavu i potvrdu, treba dostaviti i izvod iz matične knjige rođenih za dete, fotokopiju platne kartice poslovne banke, sa brojem računa za uplatu podnosioca zahteva, saglasnost roditelja koji zajednički vrši roditeljsko pravo, da se isplata vrši na račun naveden u prijavi, i odgovarajuću ispravu kojom se potvrđuje da podnosilac zahteva samostalno vrši roditeljsko pravo, da je staratelj ili hranitelj, samo u slučajevima kada je to utvrđeno pravosnažnom odlukom nadležnog organa.

Prijave se podnose u pisarnici GO Medijana, u Ulici Pariske komune bb Niš, u kancelariji broj 3. Prijave traju od 5. novembra do 5. decembra. Obrazac prijave dostupan i više informacija dostupno je na sajtu GO Medijana.