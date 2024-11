- Inače, prema nekim našim saznanjima, Čačak je jedan od gradova koji najviše koristi taxi usluge, mislim da je tome razlog i to što je cena pristupačnija, nego u ostalim gradovima zemlje. Ako bi se po ovoj trenutnoj ceni vozili taxijem do Beograda, to bi koštalo negde oko 9.500 dinara, gde je naravno i putarina uračunata koja staje negde oko hiljadu i sto dinara. Kada dođe do povećanja cena taxija od Čačka do glavnog grada vožnja će koštati oko deset i po hiljada - zaključio je Nikola.