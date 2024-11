- Smeštajni kapaciteti na Zlatiboru odgovaraju svakom budžetu, od luksuznih hotela do udobnih pansiona, kvalitetnih privatnih apartmana i seoskih turističkih domaćinstava po povoljnijim cenama. Uz sve zlatiborski hotelijeri pripremili su specijalne popuste do 35 odsto za smeštaj tokom predstojećeg produženog vikenda – rekao je Vladimir Živanović, direktor TO Zlatibor.