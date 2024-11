Otkupne cene teladi simentalske rase , težine do 160 kilograma i tovne junadi teže od 480 kilograma , bile su niže u odnosu na prethodni period u klanicama na području šumadijskog regiona. Za otkupljenu telad klaničari su plaćali 800 din/kg , a za tovnu junad iznos od 350 din/kg , prenosi STIPS.

Prasići skuplji u Čačku

Na pijaci žive stoke u Čačku evidentiran je rast cena obe kategorije prasadi u odonosu na prethodni period. Za grla do 15 kilograma trebalo je izdvojiti 350 din/kg, a za grla od 16 do 25 kilograma320 din/kg. Mogle su se kupiti i krmače za klanje po dominantnoj ceni od 250 din/kg. U klanicama na području Beograda je protekle sedmice zabeležen pad otkupnih cena tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma na dominantnih 195 din/kg.