U Vranju je sve više domaćinstava koja ogrevno drvo, ili pelet u grejnoj sezoni zamenjuju savremenijim grejnim telima najčešće inverter klimama, ali neretko i toplotnim pumpama. Razlog jednostavan, oko ogrevnog drveta od nabavke do sređivanja i skladiranja mnogo obaveza, a i para.

Kubik bukovog je 60 evra, šumova su čak i 70. I to nije sve sečenje i cepanje imaju svoju cenu pa i skladiranje. Ukoliko se odlučite za kupovinu iscepanog ogrevnog drveta i to će vas koštati skuplje. Što se peleta tiče jedna tona ovog energenta dostigla je skoro cenu jedne inverter klime.

Oni koji se bave grejnim sistemima ističu da se ulaganje u energetsku efikasnost višestruko isplati. Toplotna pumpa, recimo, za jedan potrošen kilovat snage električne energije pruža četiri do pet kilovata toplotne energije što znači ozbiljna energetska efikasnost i ušteda za kućni budžet.

- Uz energetsku efikasnosti sprečava se neracionalno rasipanje toplotne energije, napominje Stojanović i podseća da lokalne samouprave daju subvencije do 50 odsto za prelazak na energetski efikasne sisteme grejanja. Najčešće se odlučuju za inverter klime, jer je to najjeftiniji prelazak sa drva, ili peleta prošle godine je jedna inverter klima niže klase od 12.000 BTU koštala otprilike kao 1 tona peleta. Sada je krenulo i sve veće interesovanje za toplotne pumpe, jer lokalne samouprave daju subvencije i do 50 odsto

za prelazak na energetski efikasne sisteme grejanja - ističe Stojanović za Kurir Biznis.