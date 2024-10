Svakodnevni odlazak na pijacu i u markete po osnovne životne namirnice sve je skuplji.

Odavno nije dovoljno četvoročlanoj porodici da dan provede sa 1.000 dinara, ali se za jednu crvenu može napraviti ručak i da u tanjiru bude i parče mesa, a da se ništa ne baci od pripremljene hrane i ne ostane za sutra.

Povrće ove sezone posebno je skupo, dok su se cene mesa pre nekoliko meseci spustile i prestale da rastu.

Na pijacama i u velikim trgovinskim lancima samo još krompir, šargarepa i glavica zelene salate se mogu kupiti za stotinu dinara, dok za ostalo povrće treba više od stotinu dinara, pa i više puta po stotinu dinara.

Kilogram spanaća na pijacama, recimo, košta 400 pa i 500 dinara, a toliko otprilike košta i malo veća glavica karfiola. Kilogram šarene boranije prodaje se za 300 dinara, a pasulja gradištanca u velikim marketima ima od 280 do 370 dinara.

Uprkos takvim cenama povrća, u loncu može da bude i mesa i da obrok ne premaši hiljadarku, a da na stolu bude i vekna hleba „Sava” i još salata.

Shutterstock

Celo pile u velikim trgovinskim lancima košta oko 260 dinara kilogram, dok u prodavnicama piletine cena trupa pileta ide i do 370 dinara.

Ako se pazari u velikim trgovinama, pile od oko dva do dva i po kilograma po 260 dinara kilogram, od 1.000 dinara ostaće novca i za kilogram do 1,5 kilograma krompira za prilog, koji se u velikim marketima prodaje na akciji po nižoj ceni od pijačnih. Još da bude para i za jednu ili dve glavice zelene salate ili osrednju glavicu kupusa, čiji je kilogram na pijacama od 80 do 120 dinara, a u marketima ga ima jeftinijeg.

Za ručak se od pilećeg mesa može praviti i pilav ili paprikaš od, recimo, pilećih bataka ili krilaca, čija je cena od 350 do 400 dinara kilogram, odnosno od 300 do 320 dinara. Obično se delovi piletine kupuju na komade, u zavisnosti od toga koliko je potrebno za ručak i kome je namenjen, pa i za takav meni ostane opet para i za makarone, ako se pravi paprikaš, a može se kupiti i pola kilograma pirinča, ukoliko ga već nema u kuhinji. I od hiljadarke pretekne i za salatu, recimo, od cvekle, čiji kilogram staje od 60 do 70 dinara .

Šaran preskup

Jedino ručka nema za 1.000 dinara ako se priprema riba, jer kilogram svežeg šarana košta od 560 do 590 dinara i ne može se naći baš kilogram, već obično teži oko dva kilograma.

Profimedia

Pastrmke su skuplje, kilogram staje od 600 do 700 dinara, a četiri pastrmke prelaze kilogram. Orada je od 1.100 do 1.250 dinara, a brancin od 1.050 do 1.250 dinara.

Osim pilećeg mesa, za ručak u tanjiru može da se nađe i svinjetina, i da se opet prođe sa jednom crvenom novčanicom. Kilogram svinjskog vrata u većini marketa košta od 600 do 680 dinara, uz koje se može kupiti, recimo, kilogram boranije ili skuvati kupus.

Punjena paprika, takođe, može biti dobar izbor za ručak, jer kilogram babure paprike se može naći od 260 dinara do 320 dinara, a od 500 do 700 grama mlevenog mesa košta od 400 do najviše 600 dinara.

I pasulj se može pripremiti i u gradištanac dodati, na primer, pola kilograma suve slaninice. Za ovakav obrok ostaće novca za salatu od, recimo, krastavaca, koji košta od 70 do 100 dinara kilogram.