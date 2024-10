No, sve su to izuzeci od pravila, uveravaju oni koji se ovim poslom bave već neko vreme. Kažu da im natpisi u medijima i neodgovorne kolege nanose štetu i da gosti nisu uvek u pravu . Stoga su odlučili da kažu svoju stranu priče i otkriju sa čim se sve suočavaju gotovo svakodnevno tokom turističke sezone.

Hrpa smicalica, a mlađi gosti su posebno teški

Ali, to nije sve. Često se događa da turisti rezervišu apartman za četvoro, da bi ih kasnije u njemu bilo barem osmoro. No, to se događa onim iznajmljivačima koji ne dočekuju goste lično, već im pomoću koda daju pristup apartmanu.