To se, međutim, nije dogodilo, ali je premijer Vučević juče najavio da će se sada krenuti u kontrolu cena u apotekama! Na čelu kolone koja će proveravati na koji način se određuju iznosi po kojima se prodaju lekovi i suplementi je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a glavni cilj je da država spreči da se i dalje narodu skida koža s leđa. Dosadašnja istraživanja pokazala su da prosečno domaćinstvo u Srbiji, koje broji tri člana, mesečno na lekove potroši do 2.500 dinara. Međutim, troškovi koje hronično oboleli daju za terapiju nekada su i veći i prilično opterećuju porodični budžet. Brojni vitamini i minerali, kao i druga medicinska sredstva, poput rastvora, krema i masti, koja mogu da se kupe bez recepta, po pravilu imaju znatno višu cenu nego lekovi, jer njihovu vrednost diktira tržište. Stručnjaci naglašavaju da je bitno da se razlikuje šta je lek, a šta suplement, tj. pomoćno lekovito ili medicinsko sredstvo.



Kada su u pitanju pravi lekovi registrovani kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, oni imaju maksimalnu cenu koju određuju Vlada i Republički fond za zdravstveno osiguranje. To znači da su to već minimalni mogući iznosi i nema prostora za dodatno sniženje. Ono što može da se snizi su suplementi ili dodaci ishrani, odnosno proizvodi koji liče na lekove, isto su pakovani, ali tu cene apsolutno nisu regulisane.

Zoran Nikolić iz Nacionalne organizacije potrošača ističe da, kada je ova oblast u pitanju, oni kao udruženje nemaju nikakva ovlašćenja, čak ni da posreduju pošto je to u okviru drugih propisa, a lekovi i suplementi nisu deo potrošačke korpe:

- Ne treba, međutim, biti stručnjak pa zaključiti da su sve cene previsoke. Potrošači ne razmišljaju kada im je zdravlje narušeno i sve ono što im lekari preporuče, a ne dobija se na recept, kupuju. Dešava se da plate i po 10.000 dinara u nadi da im bude bolje. Možda bi ipak trebalo da obrate pažnju ne samo na cene u apotekama već i na sajtove koji prodaju sve i svašta. Tada plate nešto od čega ne da nemaju koristi, već može i da im šteti.