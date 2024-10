Da bi četvoročlana porodica ručala u pristojnom restoranu u Vranju ili u Čačku za to je potrebno oko 50 evra, dok su u Beogradu cene duplo veće i na ručak se ne smete zaputiti bez minimum 7.000 dinara u novčaniku, a ceh može da ide i do 100 evra i to bez pića. Za Beogradom ne zaostaje ni Niš gde su cene u gostionicama takve da porodica retko gde može ručati za manje od 10.000 dinara.

Ovaj prosečan ručak obuhvata čorbu, salatu, porciju ćevapa i porciju pačačinki. Ko želi da se počasti nekim specijalitetima onda za jednu porciju može da da i po 4.200 dinara, koliko košta na primer biftek u jednom prestižnom beogradskom restoranu, pa vi to pomnožite sa četiri.

PROSEČNE PLATE Beograd -122.736

Niš - 94.450

Kragujevac - 92.156

Sremska Mitrovica - 87.154

Čačak - 84.509

Vranje - 76.086 *Podaci Republičkog zavoda za statistiku za jul 2024. godine u dinarima

U Sremskoj Mitrovici porodica od četiri člana može obedovati po ceni od 6.800 do 8.800 dinara, zavisno od vrte i ekskluzivnosti restorana, dok će u Kragujevcu ceh biti malo veći od 7.000 dinara.

Pa krenimo malo detaljnije.

Grad na Moravi je "grad pečenjara"

Da bi četvoročlana porodica ručala u restoranu, za četiri juneće čorbe, salate, lepinje, kilogram roštilja i četiri porcije palačinki Čačani u jeftinijoj varijanti treba da izdvoje 5.620 dinara. Toliko bi koštao ručak u najstarijem i najprometnijem restoranu u centru obližnjih Mrčajevaca. U tom restoranu porcija čorbe košta 340 dinara, najjeftinija salata kupus ili paradajz je 200, kilogram roštilja je 1.700, a porcija palačinki je 340 dinara. U ovoj kafani za jednu lepinju treba izdvojiti 60 dinara, a ko želi pečenje za praseće treba da izdvoji 2.000, jagnjeće 2.400, a juneće je 4.000 dinara.

Čačani koji bi da obeduju u centru grada, u Nemanjinoj ulici, ručak za četvoročlanu porodicu s istim jelovnikom je nešto skuplji i iznosi 7.500. Juneća čorba košta 400, paradajz salata 280, porcija ćevapa 900, kolač 200, a lepinja je 70 dinara. Četvoročlana porodica za ovaj ili sličan jelovnik u drugim restoranima na glasu treba da izdvoji i do 15.000 dinara, bez poručenog pića. U većini restorana služe se jela po porudžbini koja nisu ispod 2.500 dinara.

Kako grad na Moravi važi za "grad pečenjara" red je da napomenemo da su u većini cene približne i koštaju od 1.800 do 2.000 za kilogram prasetine, dok za jagnjeće pečenje treba izdvojiti od 2.200 do 2.400 dinara.

U Vranju za malo para bogat ručak

Vranjanci bi rekli da nema nigde kao u Vranju da može gurmanski da se pojede po pristojnoj ceni. Tako u tamošnjim ugostiteljskim objektima ceh za kompletan ručak za četvoročlanu porodicu iznosi 5.640 dinara bez pića.

Porcija teleće i pileće čorbe košta 300, riblje 320 dinara, dok se salate kreću od 250 do 300 dinara. Vranjanski specijalitet trljanica od suvih paprika je od 400 do 500 dinara. Što se roštilja tiče porcija od 10 ćevapa je 580 dinara u restoranu, rolovana vešalica u porciji od dva komada 880 dinara, pileći batak od 400 do 600, dimljeni je 700 dinara, a za kilogram dimljene vešalice trebalo bi izdvojiti oko 2.000 dinara. Obična lepinja je 60, a zapečena 100 dinara.

Ljubitelji karađorđeve i bečke šnicle mogu je pojesti po ceni od 300 do 600 dinara zavisi od gramaže. I za kraj jedna palačinka košta 280 dinara.

- U ovdašnje restorane vikendom dolaze naši susedi iz Republike Severne Makedonije. Stalni su gosti, a to znači da im odgovara provod, hrana i muzika, ali i cene. Na putu do Grčke i nazad turisti iz Srbije neretko svrate u Vranje da odmore i da ručaju - priča jedan ugostitelj iz Vranja za Kurir Biznis.

Pristupačne cene i u Kragujevcu



U kragujevačkim restoranima četvoročlanu porodicu će prosečan ručak koštati 7.320 dinara. U tu cenu ulaze četiri teleće čorbe od po 290 dinara, salate od paradajza po ceni od 290 dinara, četiri porcije od po 10 ćevapa po 850 dinara i četiri porcije palačinki od po 400 dinara. Lepinja u kragujevačkim restoranima košta oko 60 dinara. Oni koji se odluče za mešano meso 400 grama će ih koštati 1.100 dinara, dok za 300 grama svinjske vešalice treba spremiti 980 dinara.

U Sremskoj Mitrovici veliki raspon cena

Ljubitelje porodičnih izlazaka u restorane u Sremskoj Mitrovici jedan ručak za četiri osobe koštaće između 6.800 i 8.800 dinara, zavisno od tipa i ekskluzivnosti restorana. U mitrovačkim restoranima čorbe koštaju između 350 i 390 dinara, paradajz salata 290, 10 ćevapa od 600 do 1.000 dinara, a kolači između 300 i 420 dinara. Ko se odluči za belu vešalicu to će ga koštati od 850 do 1.200 dinara, za 300 grama ražnjića treba izdvojiti između 750 do 1.000 dinara, dok punjena pljeskavica košta od 850 do 1.300 dinara.

Ljubitaljei gulaša porciju ovog jela platiće 600 dinara, koliko košta i musaka, pasulj za dve osobe, ćufte, slatki kupus i punjena paprika.

Nišlijama treba 10.000 za porodični ručak

Porodični ručak za četvoročlanu porodicu u Nišu, u proseku košta oko 10.000 dinara. Prosečan meni, od predjela do "sikter" kafe staje oko 20 evra što otprilike iznosi oko 2.500 dinara. Za taj novac svaka osoba u niškim kafanama može da dobije meze, parče pite, sezonsku salatu, dva parčeta mesa i desert. U tu cenu su uračunata su i dva-tri pića.

Iz nekadašnjih malih kafanica sa ukusnom hranom nikli su moderni restorani u kojima 10 ćevapa košta najmanje 1.000 dinara. Poprilično visoka stavka na računu su i salate poput šopske, moravske i slične koje iznose oko 500 dinara.

- Nama dođe porodica sa dvoje dece i oni po pravilu potroše od 8.000 do 12.000 dinara, zavisno od toga da li roditelji naruče neku bocu malo skupljeg vina. Čorbice su u proseku od 300 do 400 dinara. Onda se tu naruči tri porcije nekog mesa i deset ćevapa. Uz to ide i tri porcije nekih salata, a uz to se obavezno posluži i "brdo pomfrita", a jedna porcija košta 350 dinara. Deca obično popiju po tri ili četiri soka svako pa se roditelji malo čude na kraju jer jedan sokić od jabuke ili jagode košta 280 dinara. I kada se to pojede onda se uzme jedna baklava, urmašice ili palačinke, a porcija ove poslastice staje oko 400 dinara - priča za Kurir Biznis jedan niški konobar, koji dodaje da je zbog visokih cena sve ređa nekadašnja praksa da neko iz svog džepa časti turu pića ili hrane.

Niški ugostitelji već najavljuju da će ove visoke cene tek da skoče kako se bude približavala proslava Nove godine kada po običaju ljudi masovnije izalaze u kafane.

Beograđani u restoran samo sa punim buđelarom

I na kraju stigosmo i do restorana u srpskoj prestonici, gde su cene za običan ručak skoro duplo veće nego u Vranju ili Čačku i košta minimum 12.000 dinara, mada ima i pristupačnijih restorana u kojima četvoročlana porodica može ručati za oko 7.000 dinara ali bez pića.

U jednom takvom restoranu na Voždovcu sa odličnom hranom jedna teleća čorba košta 220 dinara, svež kupus ili paradajz salata 250, porcija od 10 ćevapa košta 950, dok porcija palačinki za dezert iznosi 320 do 350 dinara zavisno od toga čime su nafilovane. Oni koji se odluče za rolovane ražnjiće od svinjskog filea 400 grama će ih koštati 1.200 dinara.

Kako u Beogradu u restorane najčešće idu oni sa dubljim džepom proverili smo i kolikav ceh će platiti četvoročlana porodica koja jede u jednom od prestižnih restorana. U jedan takav na daleko čuven ne sme se ni priviriti bez minimum 12.40 dinara za klopu, ne računajući piće, koje, u zavisnosti šta članovi porodice piju može koštati još nekoliko hiljada dinara. Telaća ili jagnjeća čorba u tom restoranu košta 760 dinara, paradajz salata 600, porcija od 10 ćevapa košta 1.300 dinara, dok porcija palačinki košta od 550 do 700 dinara zavisno od vrste nadeva. I sve to pomnoženo sa četiri, pa ko voli nek izvoli. I zbog takvih cena nije slučajno nastala ona narodna izreka: "Dok bude ovaca, biće i šišanja".