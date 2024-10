Porcija teleće i pileće čorbe je 300, riblje 320 dinara. Salate se kreću od 250 do 300 dinara. Trljanica vranjski specijalitet od suvih paprika je od 400 do 500 dinara.

Što se roštilja tiče pljeskavica od 10 ćevapa je 580 dinara u restoranu, rolovana vešalica u porciji od dva komada 880 dinara, pileći batak od 400 do 600, dimljeni je 700 dinara, a za kilogram dimljene vešalice trebalo bi izdvojiti oko 2.000 dinara. Obična lepinja je 60, zapečena 100 dinara. Karađorđeva i Bečka šnicla su od 300 do 600 dinara zavisi od gramaže. U restoranu možete i doručkovati i to gurmanski. Porcija omleta sa šunkom ili slaninom je od 150 do 200 dinara zavisi od priloga.