"Ja sam to ceo život radio, odmalena, od malih nogu, otac mi imao radnju, imam i radni staž kod oca... Nekada je to išlo po vašarima, nosili smo gotovu robu, on išao s volovskim kolima po vašarima, a ja sam imao kamion... Znali su nas svi, zvali su nas klonferi, to je starinski naziv za bravara - kaže majstor iz Žagubice koji je svojevremeno za Borino 5kazanje na Jutjubu ispričao kako je osmislio svoju "pećku" - šporet-peć na kojem kuva, peče i greje se čitavu zimu s najviše 4-5 metara drva.