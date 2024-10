Ko je rešio da i ove zime pravi sarmu od svog kiselog kupusa moraće da izdvoji više novca nego lane. Računica je sledeća: za 20 kilograma kupusa potrebno je najmanje 2.000 dinara, glavice naređane u bure se preliju sa 80 litara vode u kojoj se rastvori kilogram i osamsto grama soli, a cena soli je 80 dinara.

Cene ovog povrća razlikuju se od grada do grada.Kilogram svežeg kupusa na zelenim pijacama širom Srbije košta od 80 do, čak, 150 dinara, a cene su skočile za 40 do 50 dinara u odnosu na lanjske. Jeftinije glavice potrošači mogu da nađu na kvantašima, gde se, u zavisnosti od mesta, kreću od 50 do 120 dinara. U prodavnicama trgovinskih lanaca kilogram je od 70 do 100 dinara.

Kraj oktobra i početak novembra je idealno vreme za pripremu kiselog kupusa, savetuju supružnici Jelka i Sveta K. iz Vranja, a evo i zašto. Kiseli kupus je po tradiciji najbolja, najzdravija i najeftinija zimska salata. I ne samo to, najukusnija jela pripremaju se od kiselog kupusa - varivo, podvarak, sarma...a i pite sa kupusom nisu isključene.

Tatjana Stamenković

Prema svojim potrebama i u skladu sa mogućnostima, svako domaćinstvo stavlja kupus da se ukiseli za zimu. Tako se krajem oktobra i početkom novembra u domaćinstvima pune burići veličine od 20 pa do 100 litara. Koliko će kupus biti ukusan i zakiseljen po meri i da li će trajati do proleća, a da se ne pokvari zavisi od samog kvaliteta kupusa, vode kojom se preliva i količine soli koja se stavi.

Na to ukazuju pravi domaćini sa dugogodišnjim iskustvom u tom poslu naši sagovornici Vranjanci:

- Ukoliko kupus nije dobrog kvaliteta, on se kvari brzo. Važno je da određenom količinom soli održite njegovu čvrstoću i ukus. Posebno je

važno da se dva puta presipa i izmeša voda kojom je preliven da bi se so izmešala i rastvorila, na dnu i na površini bureta u kome je naređan kupus, a slanost bila ista. U protivnom gornje glavice kupusa ne upiju so i brzo propadnu, a donje budu preslane.

Ističu da ima domaćica koje vole da odrade ovaj proces na „trape-trup“, ofrlje, a to kako znači da kupus preliju vodom, dodaju so i

zatvore bure. Nema nikakvog presipanja i ravnomernog rastvaranja soli po pravilu, kako treba. Ukazuju da nerastvorena so na listovima kupusa u tom slučaju može biti štetna po zdravlje, a kiseli kupus preslan i neukusan.

Na kraju naši sagovornici otkrivaju da je procena koliko kilograma kupusa treba staviti veoma bitna u svakom domaćinstvu.