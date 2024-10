Otkupna cena teladi SM rase težine do 160 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području pirotskog regiona. U sedmici za nama je dominirao iznos od 650 din/kg. Razlog je bolja ponuda u odnosu na obim otkupljenih grla.

Klaničari sa područja moravičkog regiona protekle su sedmice otkupljivali mušku telad SM rase po ceni od 725 din/kg, dok je kod ženskih grla dominirao iznos od 700 din/kg. Za otkupljenu tovnu junad iznad 480 kilograma plaćali su 340 din/kg, a tovne bikove teže od 500 kilograma 350 din/kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu je zabeležena prodaja teladi SM rase, težine do 160 kilograma, po dominantnoj ceni od 550 din/kg. Tovna junad od 350 do 480 kilograma otkupljivana su po ceni od 500 din/kg i krave za klanje SM rase po dominantnoj ceni od 220 din/kg.

Došlo je do rasta otkupne cene tovnih junadi težih od 480 kiograma u klanicama na području šumadijskog regiona gde je dominirao iznos od 360 din/kg. Otkupna cena krava za klanje SM rase nije se menjala u odnosu na prethodnu sedmicu. Obim otkupljenih grla bio je prosečan. Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležena je prodaja priplodnih krava SM rase po dominantnoj ceni od 230.000 dinara po grlu.

Klaničari sa područja šumadijskog regiona otkupljivali su tovne svinje teže od 120 kilograma po višim cenama u odnosu na prethodnu sedmicu, pa je dominirao iznos od 220 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena krmača za klanje, a dominirao je od 190 din/kg. U klanicama na području jablaničkog regiona zabeležen je rast otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, jer je dominirao iznos od 350 din/kg i tovnih svinja težih od 120 kilograma, a otkupljivane su po ceni od 230 din/kg.

Prasad u kategoriji od 16 do 25 kilograma bila su skuplja u odnosu na prethodnu nedelju i na pijaci žive stoke u Leskovcu, jer se prodaja odvijala najčešće po ceni od 400 din/kg. Pad otkupne cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma na 260 din/kg evidentiran je u klanicama na području raškog regiona. Niže su, takođe, bile otkupne cene obe kategorije tovnih svinja, jer se otkup grla telesne mase od 80 do 120 kilograma odvijao po ceni od 210 din/kg, a tovljenika telesne mase iznad 120 kilogrma po ceni od 190 din/kg.