- Parkirao sam svoj auto sinoć, u centru Beograda, na Kalemegdanu. Bilo je kasno, a bio sam i umoran, međutim. čim sam izašao iz auta neki čovek mi je prišao i počeo da viče "pauk, pauk". Mislio sam da imam pauka na sebi, ali ne, on je pokazivao na automobil. Ja sam bio u fazonu, da to je baš kul automobil, nakon čega je čovek odmahnuo rukom, odustao i otišao - priča Amerikanac.

- Kad sam se rano ujutru probudio, shvatio sam da moj auto nije više tu. Nigde nisam mogao da ga pronađem, te sam radio malo istraživanje i skapirao da ta strana na kojoj sam se parkirao nije dozvoljena. Koštalo me je 160 evrada dobijem auto nazad. Čovek je samo pokušao da me upozori, ali to je moj život - istakao je on.