Građani koji imaju neizmirene obaveze za komunalne usluge do 31. avgusta 2023. godine , imaju priliku da regulišu svoje dugove na rate, uz mogućnost otpisivanja kamate i umanjenja glavnog duga do 20 odsto.

Javno komunalno preduzeće Infostan tehnologije omogućava podnošenje zahteva za reprogram dugovanja do 31. oktobra 2024. godine .

Akcija reprograma započeta je 1. novembra prošle godine, u skladu sa zaključkom Gradskog veća Beograda, a prvobitno je trebalo da traje do kraja aprila 2024. Međutim, zbog velikog interesovanja, JKP „Infostan i tehnologije“ je produžio rok za još šest meseci.

Ovi građani mogu otplatiti dugove prema sledećim kategorijama: do 30.000 dinara na 12 rata, dug od 30.000 do 50.000 dinara na 24 rate, dug do 200.000 dinara na 48 rata, dok se iznosi veći od 200.000 dinara mogu otplaćivati na maksimalnih 60 rata.