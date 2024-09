Otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 550 din/kg u klanicama na području Požarevca i okolnih mesta. Osim teladi, otkupljivana su i tovna junad u kategoriji od 350 do 480 kilograma po dominantnoj ceni od 500 din/kg i krave za klanje SM rase po ceni od 220 din/kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu mogle su se pazariti iste kategorije goveda, a i cene su bile iste kao u klanicama. Dominantna cena teladi SM rase težine do 160 kilograma iznosila je 600 din/kg. Za tovne bikoveSM rase iznad 500 kilograma, trebalo je izdvojiti 310 din/kg na pijaci žive stoke u Somboru.