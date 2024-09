Dobar način za uštedu na ovim računima je da se električna energija koristi noću kada je moguće , jer je tada na snazi jeftina tarifa, koja pravi bitnu razliku na kraju meseca. Pravi pokazatelj je bojler, čije zagrevanje isključivo u toku noći može biti tri puta jeftinije nego ako to činite samo u toku dana.

Osim toga, može se uštedeti i postavljenjem led sijalica ili štedljivih sijalica, koje smanjuju potrošnju. Još jedna preporuka je zamena stolarije u domu, jer bi to povećalo energetsku efikasnost smanjenjem rasipanja energije.

Jeftina, odnosno noćna tarifa počinje u tri različita vremena u tri zone u Srbiji, a to su Vojvodina, Beograd i centralna Srbija.

U Vojvodini ova tarifa traje od 23 sata do 7 ujutru, u Beogradu od ponoći do 8 ujutru, a u centralnoj Srbiji od 22 sata do 6 ujutru.