GORAN DEBELO PLATIO PATIKE A ONE SE RASPALE ZA 2 MESECA: Rešio da uloži reklamaciju, ali ga je sačekao hladan tuš! Ostao u šoku

Zagrepčanin Goran Petrović 2021. godine nije mogao ni da pomisli da bi na odgovor Državnog inspektorata u vezi sa reklamacijom za dečje patike morao da čeka pune tri godine.

Ukratko, Petrović je prijavio da jedna poznata radnja u Zagrebu odbija da mu vrati novac za dečje patike koje su se raspale nakon samo dva meseca nošenja, a Inspektorat ga je nakon pune tri godine i nekoliko urgencija obavestio da može angažovati sudskog veštaka koga će unapred platiti trgovac, a troškove veštačenja će na kraju pokriti ili trgovac ili Petrović, u zavisnosti od toga šta veštačenje pokaže.

- Zaista ne razumem koja je uloga Državnog inspektorata. Da sam hteo da unajmim sudskog veštaka, mogao sam to i sam da uradim, a ne da kontaktiram inspekciju od koje sam očekivao da posreduje. Dakle, patike su se raspale nakon dva meseca nošenja i sada bih ja trebalo da preuzmem rizik veštačenja, iako je sasvim jasno da je reč o lošem proizvodu - istakao je Petrović koji i dalje čuva sporne patike.

foto: Shutterstock

Veštak iz Slovenije

Patike su kupljene za tadašnjih 549 kuna u zagrebačkoj prodavnici, a nakon dva meseca nošenja, tvrdi Petrović, počele su da se raspadaju.

Obratio se trgovcu kako bi reklamirao proizvod, doduše posle sedam meseci, a oni su uzeli patike i odbili reklamaciju, zaključivši da nije reč o materijalnom nedostatku i da za takvu vrstu štete nisu dužni vratiti novac.

Tu odluku su potkrepili mišljenjem sudskog veštaka iz Slovenije, Jože Urankara, o kome je Jutarnji već pisao i kojeg prodavnice obuće u Hrvatskoj najčešće koriste kako bi procenile da li je neka reklamacija potrošača opravdana.

U Petrovićevom slučaju, Urankar je, kao i mnogo puta ranije, na osnovu fotografija zaključio da patike nisu imale grešku, već da su se uništile zbog "neprikladne upotrebe" - da ih je osoba koja ih je nosila neprimereno oblačila i izuvala, potom da su se pokvasile i nepravilno sušile, te da su se pojačano habale zbog nenošenja pertli.

foto: Ana Belen garcia sanchez / Alamy / Alamy / Profimedia

- Glupost, pa kako bi 12-godišnje dete moglo tako nepovratno da uništi patike za samo dva meseca? - pitao se Petrović, pa se obratio Inspektoratu.

To je bilo u avgustu 2021. godine, a na odgovor inspekcije čekao je do avgusta 2024., i to nakon što je više puta slao urgencije i podsećao ih na svoj slučaj.

Bez odgovora

Kada je konačno otvorio njihovo pismo, ponovo je bio razočaran, u njemu je pisalo da slučaj reši angažovanjem službenog sudskog veštaka koga će, jer se reklamacija pojavila u prvih šest meseci od kupovine, unapred platiti trgovac, a kasnije troškove snositi ili trgovac ili potrošač.

- Nisam mogao da verujem kada sam to pročitao. I to sam čekao tri godine? - razočarano je rekao Jutarnjem.

Jutarnji je kontaktirao Inspektorat koji su ih obavestili da su u tom slučaju reagovali promptno – u septembru 2021. obavili su inspekcijski nadzor nad trgovcem i "sledom navedenog, potrošaču dostavili obaveštenje o utvrđenom činjeničnom stanju."

To je, vrlo verovatno, obaveštenje koje je Petroviću stiglo prošlog meseca, u kojem se uopšte ne pominje da je Inspektorat obavio nadzor, već mu se sugeriše da javi ukoliko želi da se angažuje sudski veštak.

foto: Shutterstock

Obavili nadzor

Inspektorat je objasnio i zašto sam ne donesi presudu, već insistira na veštaku, što je za većinu potrošača demotivišuće jer bi na kraju mogli ostati i bez novca i bez patika.

- U slučajevima kada postoji sumnja na eventualni materijalni nedostatak, ako trgovac u nadzoru na osnovu činjenica osporava nedostatak, a ta činjenica je ključna za rešavanje slučaja, inspektor može sprovesti veštačenje. Međutim, inspektor odlučuje da li postoji nedostatak na proizvodu ili ne i da li je potrebno sprovesti veštačenje. Ako se oceni da nedostatak na proizvodu nije uzrokovan materijalnim nedostatkom od strane proizvođača, inspektor nije obavezan da sprovede veštačenje, osim ukoliko potrošač ne insistira na veštačenju u zakonskom roku - stoji u odgovoru.

BiznisKurir/Telegraf Biznis