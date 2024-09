DOMIŠLJATI TURISTI U HRVATSKOJ SMISLILI KAKO DA POTROŠE ŠTO MANJE PARA: Nezadovoljni cenama ovako štede

U naselju Klenovica, između Novog Vinodolskog i Senja, grupa turista je shvatila kako besplatno doći do ribe - tako što će je ukrasti ribaru.

Juče, vlasnik je došao do lopova koji su u kesi imali oko 3 kg ribe koje su mu vratili. Naime, turisti idu pomoću daske za veslanje do ribarskih vrša ili mreža kako bi ukrali ribu, i to sa vrećicom kao u samoposlugu.

Ovo nije prvi slučaj krađe ribe u Klenovici. Pre dve nedelje, kaže, turisti su iz vrše izvukli ribu zubatac, doneli ga na plažu i tvrdili da su ga sami upecali.

Cene hrane i usluga rastu već mesecima naizgled bez kraja, primetili su to i turisti koji se u svoje zemlje vraćaju nezadovoljni i negativno komentarišu situaciju u Hrvatskoj. Ipak, ima i onih koji su odlučili da preuzmu stvari u svoje ruke i snize cenu letovanja kako znaju i umeju, bilo to legalno ili ne.

Tako je na adresu portala Morski.hr stigao neverovatan snimak sa plaže u Klenovici, mestu između Novog Vinodolskog i Senja. Grupa turista tamo je pronašla način da jedu besplatno – ribu kradu od ribara.

- Juče je vlasnik došao do njih i imali su u vrećici oko tri kilograma ribe koje su mu vratili. Znači, turisti idu pomoću daske za veslanje, sa vrećicom, kao u samoposlugu -u neverici je komentarisao autor snimka.

