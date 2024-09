PAD CENA PRASIĆA I KRAVA U OVIM GRADOVIMA: I dalje se čeka bolja ponuda, evo kakva je situacija sa jagnjićima i ostalom ponudom

U klanicama na području Pirotskog regiona zabeležen je rast otkupne cene teladi SM rase u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 700 din/kg, prenosi STIPS.

Osim teladi, klaničari su otkupljivali tovnu junad težine iznad 480 kilograma i krave za klanje SM rase, a otkupne cene ovih kategorija goveda bile su na prošlonedeljnom nivou.

foto: Shutterstock

Rast prodajne cene teladi SM rase evidentiran je i na pijaci žive stoke u Pirotu, jer je dominirao iznos od 650 din/kg. Klaničari sa područja zlatiborskog regiona po višim su cenama otkupljivali telad, jer je dominirao iznos od 700 din/kg i krave za klanje SM rase, jer je dominirao iznos od 290 din/kg.

Pad prodajne cene krava za klanje SM rase zabeležen je na pijaci žive stoke u Užicu, jer je dominirao iznos od 270 din/kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu su se protekle sedmice mogla pazariti telad SM rase, tovna junad telesne mase od 350 do 480 kilograma i krave za klanje SM rase, a cene su bile nepromenjene u odnosu na prethodni period.

Cena prasića - kako gde

U Kragujevcu je zabeležen rast cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma, jer je dominirao iznos od 350 din/kg. Skuplje su, takođe, bile obe kategorije tovnih svinja, jer se prodaja odvijala po ceni od 220 do 250 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena krmača za klanje, jer je dominirao iznos od 190 din/kg.

foto: Shutterstock

Prasad u kategoriji od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija na stočnoj pijaci u Nišu u odnosu na prethodni period, pošto je dominirao iznos od 350 din/kg. Ponuda je bila vrlo slaba, a prodaja još slabija. Obe kategorije prasadi bile su jeftinije na pijaci žive stoke u Pirotu protekle sedmice jer je cena iznosila 400 din/kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu protekle je sedmice izostala ponuda prasadi i ostalih kategorija svinja. U klanicama na području ovog grada i okolnih mesta, takođe je izostao otkup svih kategorija svinja.

Cena jagnjadi u porastu

Na stočnoj pijaci u Čačku evidentiran je rast prodajne cene jagnjadi, jer je tokom poslednje sedmice avgusta dominirao iznos od 450 din/kg. Jagnjad su bila skuplja u odnosu na prethodni period i na pijaci žive stoke u Kragujevcu, jer je dominirao iznos od 400 din/kg. Za razliku od njih, niža je bila cena dviski, prodaja se obavljala za 180 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do rasta otkupnih cena jagnjadi, dviski i ovaca u odnosu na prethodni period. Dominantna cena jagnjadi bila je viša protekle sedmice i na pijaci žive stoke u Kraljevu, jer se prodaja najčešće odvijala za 450 din/kg. Osim jagnjadi, mogli su se pazariti jarad, ovce i ovnovi za priplod, a cene su se zadržale na prošlonedeljnom nivou.

foto: Shutterstock

Kakvo je bilo stanje u avgustu?

STIPS donosi i pregled čitavog prošlog meseca i kretanje cena stoke na pijacama i klanicama širom zemlje.

Nešto slabija je bila ponuda teladi SM rase, težine do 160 kilograma, u odnosu na jul na stočnim pijacama u Srbiji uključenih u STIPS. Što se tiče grla HF rase ponuda je bila na prošlomesečnom nivou. Kada je reč o teladima SM rase trebalo je izdvojiti od 550 do 720 din/kg, ali je najčešće varirao od 600 do 650 din/kg. To ukazuje na blagi pad u odnosu na jul. Za telad HF rase iste telesne mase trebalo je izdvojiti od 600 din/kg, što takođe znači pad cene.

Slabija je bila ponuda obe kategorije prasadi, prvenstveno zbog visoke temperature tokom proteklog meseca. Prodaja grla telesne mase do 15 kilograma odvijala se po ceni od 350 do 420 din/kg, što ukazuje na pad cene u odnosu na jul. Kod prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznos je varirao od 320 din/kg do 450 din/kg, što je približno prošlomesečnim cenama ove kategorije svinja. Ponuda i tražnja tovnih svinja, kako grla telesne mase od 80 do 120 kilograma, tako i grla telesne mase iznad 120 kilograma, bila je slabija nego tokom jula.

Smanjen je bio obim ponude jagnjadi na stočnim pijacama u Srbiji uključenim u STIPS, kao i prodaja. Cena je proteklog meseca varirala od 400 do 600 din/kg, ali je dominirao iznos od 400 din/kg, što ukazuje na pad cene u odnosu na jul. Šilježad i dviske su se proteklog meseca mogli pazariti na tri stočne pijace uključene u STIPS. Cena šilježadi bila je na prošlomesečnom nivou, pošto je dominirao iznos od 240 din/kg.

biznis.kurir.rs/STIPS