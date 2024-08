AVIO-KOMPANIJA NUDI NEOGRANIČEN BROJ LETOVA ZA 500 €: Evo kakvi su uslovi korišćenja ove pogodnosti i da li se zapravo isplati

Mađarska niskotarifna avio-kompanija, koja leti u 53 zemlje sveta, ponudila je i u rekordnom roku rasprodala kontingent od 10.000 karata za neograničen broj letova u periodu od godinu dana.

U pitanju je propusnica All You Can Fly, koju je do 16. avgusta bilo moguće nabaviti po promotivnoj ceni od 499 evra na sajtu Wizz Air-a, nakon čega joj je cena bila za 100 evra veća.

Iako na prvu loptu zvuči veoma atraktivno, ova ponuda krije izuzetno restriktivne uslove korišćenja sa dodatnim troškovima. Tako, na primer, kompanija jasno ističe da “u cenu letova nije uključen ručni ili čekirani prtljag, već samo jedan lični predmet”, te će skoro svi putnici morati da izvrše dodatnu uplatu.

Wizz Air navodi i da – iako putnici mogu da se ukrcaju na neograničen broj letova tokom godinu dana – za svaku rezervaciju moraju da plate taksu. Kompanija takođe ističe da “dostupnost sedišta zavisi od različitih unutrašnjih i spoljašnjih faktora (uključujući raspored letenja, popunjenost aviona…)”.

- Wizz Air ne može da garantuje da su All You Can Fly sedišta dostupna (ili dostupna u željenoj meri) na određenom letu ili letovima u okviru kvalifikovanog perioda - navode iz kompanije.

foto: Shutterstock

Šta se krije iza ove ponude govorio je Petar Vojinović, urednik portala Tango Six.

- Reč je, pre svega, o marketinškoj promociji koja je više nego uspela, budući da je izazvala besplatno globalno izveštavanje. Međutim, ako je prosečna cena Wizz Air karte 17 evra, putniku bi trebalo 36 putovanja, odnosno 18 povratnih letova, da bi se to isplatilo. To je godinu i šest meseci letenja jednom mesečno, što konkretno stavlja celu ponudu u jednu kategoriju putnika. Naime, navike i potreba svih putnika nisu isti i ovo bi neko sigurno mogao da iskoristi, ali matematika kaže da bi baš morali da lete da bi se to isplatilo -navodi sagovornik.

On ističe da su uslovi putovanja za ovu promociju prilično detaljni, veoma transparentni i jasni, ali su donekle i ograničeni.

- Ako se ova promocija stavi u kontekst ‘zašto oni to rade’ – naravno da je iz poslovnog ugla u bilo kom biznisu bolje imati pretplatu i pretplatnike, sigurne korisnike usluge, ali ako se ponovo primeni matematika – upitno je koliko je to isplativo. Wizz Air je u prošloj godini prevezao 60,3 miliona putnika, a ako prodaju sve pretplate to će biti 10.000 putnika. Prošle godine imali su pet milijardi evra prihoda, a ako se ova promocija rasproda imaće oko 6,7 miliona evra zarade, odnosno prihoda, što je ekstremno zanemarljivo, da bi u poslovanju na prihodnoj strani pravilo neki efekat. Međutim, ovo je trošak globalne reklame - objašnjava Vojinović.

foto: Shutterstock

Iz kompanije Wizz Air kažu da plan pretplate ne može biti prekinut pre isteka roka od 12 meseci.

- WIZZ All You Can Fly se automatski obnavlja svake godine, odnosno po isteku vašeg kvalifikovanog perioda od 12 meseci. Opšte je pravilo da možete da prekinete svoju kvalifikaciju za All You Can Fly tokom datog kvalifikovanog perioda, u kom slučaju će vaša kvalifikacija za All You Can Fly biti prekinuta po isteku obaveznog perioda od 12 meseci - navodi se na sajtu kompanije.

