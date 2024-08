ZA OVE SU PARE IVANA I JELENA LETOVALE NA MALDIVIMA! Otkrile koliko ih je koštalo 10 dana egzotike, ljudi gledaju, ne veruju

Kako to izgleda kada "običan svet" ode na Maldive? Jelena i Ivana imaju odgovor - evo koliko ih je koštalo letovanje za 10 dana.

Maldivi su destinacija broj 1 za srpske turiste. Tirkizna voda i beo pesak su sasvim dovoljan razlog za to, a fantastična iskustva svakog ko je posetio ova ostrva dodatno doliva ulje na goreću želju da se spakuju koferi i uputi ka jednom od mnogobrojnih ostrva maldivske Republike.

Ipak, ono što mnoge sprečava da ovo urade je misao da je poseta Maldivima mnogo iznad prosečnog budžeta za odmor, posebno s obzirom na to da smo u najvećem broju slučajeva svedočili njihovoj lepoti preko slika poznatih ličnosti.

Ipak, neki ne dozvoljavaju da ih to pokoleba. Jelena, profesorka fizike i hemije, je u društvu mlađe sestre Ivane, studentkinje medicine, ovog leta posetila Maldive.

foto: Shutterstock

„Maldivi su ostrvska država, čiji je glavni grad Male. Ima oko 200 naseljenih ostrva, u Indijskom okeanu. Izuzetno muslimanska zemlja. Od Malea do ostalih ostrva se ide brzim gliserom, pa u zavisnosti na kom ostrvu ste smešteni zavisi i vreme puta. Često se za dalja ostrva kombinuju gliser i avio prevoz. Mi smo išle prvo do Mafušija, to je naseljeno ostrvo i bile smo smeštene u hotelu. Do tamo nam je trebalo 40 minuta gliserom od Malea, gde je i aerodrom“, priča Jelena.

„Let do Dohe traje 5h, 8h layover, i jos 4h do Maldiva. U povratku je layover bio 3h. Putovanje se ne oseti, avion je udoban. Hrana je odlična, a u svakom trenutku smo mogle da naručimo šta želimo. Pritom, dobile smo sve što je potrebno - jastuk ćebe, slušalice da možemo da gledamo filmove, serije, slušamo muziku…“, navodi ona.

Sem o Maldivima, Jelena je otkrila i svoje utiske o cenama na aerodromu i Dohi, koju su posetile tokom osmočasovnog presedanja.

„Layover smo iskoristile da odemo u obilazak Dohe. Cene na aerodromu su vrtoglave, ali u agenciji nude povlastice, tako da je najbolje videti sa agencijom šta i kako. Aerodrom je ogroman, do te mere da se ide vozom sa jednog gejta na drugi. Cene su paprene ( voda 10€, sendvič 20€, kugla sladoleda 10€). Aerodrom ima veliki oxygen park, nudi hotel i spa centra za noćenje i osveženje. Cena spa centra je oko 50€ za 4h. Obilazak grada je od 30€-70€ po osobi. Agencije imaju često dogovor sa partnerima tako da vam mogu dati informacije kako da uštedite novac. Postoji mogućnost i da se prespava besplatno u nekom od lux hotela u Katru, ukoliko ispunjavate određene uslove“, priča ona.

„Doha je nestvaran grad, prepun modernih građevina, kao da ste sleteli pravo u budućnost. Temperature su bile velike, ali imaju klimatizivane ulice u Dohi. Na primer, u 22h temperatura spadne na 40 stepeni“, navodi ona.

foto: Shutterstock

Zatim – Maldivi.

„Maldivi ne moraju nužno da budu pasivan vid odmora. Može da se kombinuje sa aktivnim načinom odmora uz veliki broj izleta. Obilazak privatnih ostrva, istraživanje podvodnog sveta, ležanje na peščanom sprudu nasred indijskog okeana“, akcentuje Jelena.

„Od izleta smo posetile skoro sve što je bilo u ponudi. Izdvojila bih izlet sa ajkulama. To je posebna atrakcija, mada nije isključeno i da ih vidite dok se brčkate u plićaku. Bezopasne su (nurse shark) tako ih zovu. Nemaju zube. Mogu da se naprave fantastične fotografije. Da spomenemo i raže, pitome su i vrlo nežne. Vole da se maze. Važno je samo da se pridržavamo svih pravila koje vodič kaže. Nama je većina izleta već bila uključena u cenu, dva izleta smo doplatile“, podvlači ona.

„Što se izleta tiče, ima dosta zanimljivosti i dosta da se istražuje. Najpopularniji izlet su svakako ajkule, sa kojima može da se roni jer su potpuno bezopasne. Desi se da im se pridruži i neka druga vrsta ajkula, ali svakako nije bilo napada od 1980. godine, kako su nam objasnili“, navodi nam Ivana.

Na plažama nema kupanja u bikiniju Kako je u pitanju muslimanska zemlja i stroga pravila, kupanje nije svuda dozvoljeno. „Mafusi je lokalno ostrvo, i tu mora da se vodi računa o načinu oblačenja na plaži, samo jedna plaža dozvoljava kupanje u bikiniju. U resortovima je drugačije. Tu je dozvoljeno kupanje u bikiniju na plaži, kao i alkohol. Ali u restoranima i drugim mestima u resortu poštuje se dress code“, ističe profesorka. „Ja bih takođe sve prvo upozorila na pravila oblačenja na Mafušiju. Do plaže na kojoj je dozvoljeno kupanje morate otići prikladno obučeni, te obavezno sem klasičnih plažnih kombinacija ponesite nešto što će vam dovoljno prekriti telo“, upozorava Ivana.

Ručak na ostrvima do 20 evra

Objasnila nam i da lokalna ostrva nisu skupa. Cena ručka maksimalno iznosi do 20€ i to uz piće, a kazala nam je i da je je hrana lepa i raznovrsna, uz veliku mogućnost da se probaju sve kuhinje sveta – evropska, indijska, kineska….

„Resortovi su uglavnom na bazi all inclusive, ali možete odabrati i polupansion ili čak noćenje sa dorčukom. Vile su smeštene na vodi, uz potpunu privatnost. Bicikle se ipak se kradu, doslovno – ko pre njegovo je. Tako da visina cene aranžmana zavisi od samog resorta i usluge koja se uplaćuje. Cene za resort su od 1600€ pa naviše. A smeštaj na ostrvu košta Mafuši negde od 1200-1400€. Sobe se sređuju svaki dan, vrlo su uredni“, priča ona.

foto: Shutterstock

„Mi smo provele par dana na Mafušiju i nekoliko dana u resortu. Uklopile smo se tako da nam puna cena celog letovanja sa prevozom i smeštajem iznosi 1.200 evra za 10 dana, što je bilo sasvim dovoljno da se iskombinuje aktivni i pasivni deo odmora“, otkriva nam.

„Pesak je beo, nestvaran, boja okeana je tirkizna. Zvanično nije sezona u avgustu, ali mi to nismo osetile. Štaviše, pregorele smo“, zaključuje Jelena.

Ivanu je posebno oduševila priroda, kao ona na kopnu, tako i podvodni svet.

Priroda je nestvarna – ta boja vode i ceo morski svet su nestvarni. Ako odete na ronjenje, možete videti kornjače i delfine koji odmah kreću da skaču i prave razne skokove, čim shvate da ih neko gleda. Pesak je toliko divan, da ga je jedan čovek uporedio sa mlevenom plazmom, jer je upravo toliko sitan i mekan“, priča ona.

Iako su Maldive posetile u avgustu, kada nije sezona, kažu da je vreme bilo izuzetno toplo i da treba obratiti pažnju na zračenje.

„Sunce je prejako, čak iako je kod njih zima sad. Neophodno je da se pazite maksimalno i redovno nanosite SPF“, ističe buduća doktorka, a podseća i da obratite pažnju na drvo kokosa, jer je veća smrtnost od pada kokosa na glavu nego od napada ajkule“, navodi ona.

Kurir.rs/Nova