OD HONORARNOG POSLA ZARAĐUJE 6.000 EVRA: Pomogao je prijateljima i tako je počelo, a svi možemo to da radimo

Muškarac (28) po imenu Mikhail preselio se iz Grčke u Veliku Britaniju kako bi poboljšao svoju finansijsku situaciju.

Nakon što je počeo da radi kao dostavljač u kompaniji Amazon, otkrio je uslugu Airtasker - tržište sa raznim uslugama. I video je priliku za dodatnu zaradu preko honorarnog posla.

Sada zarađuje i do 5.000 funti (skoro 6.000 evra) mesečno na svoju platu.

Sada pomaže i drugima prilikom selidbe.

Zahvaljujući fleksibilnom radnom vremenu, uspeva da provodi vreme i sa porodicom.

"Imam slobodu da odlučim kada ću da radim jer sam sam svoj šef“, rekao je Mihail.

Kako priča, pokušao je da bude konobar, barmen i da peče meso na roštilju u kuhinji u grčkom stilu, pre nego što je čuo za Airtasker, tržište usluga.

- Ako postoji nešto što zaista želimo da uradimo, uradićemo to. Fleksibilnost zaista pomaže. Ako računam sate koje radim u Amazonu, a zatim i za Airtasker, novac koji zarađujem je trostruk.

Majkl, koji živi u Rejnhamu u istočnom Londonu, radio je kao barmen i recepcioner tokom letnjih meseci pre nego što se preselio 2019. Sa sedam godina kurirskog iskustva iza sebe, meštanin mu je predložio korišćenje ove kompanije za spoljne poslove.

foto: Shutterstock

U početku je preuzimao manje zadatke, kao što je premeštanje nameštaja, zarađujući između 60 i 100 funti po poslu. Nakon što je prikupio neke impresivne kritike sa pet zvezdica, mogao je da prihvati veće poslove – i da kući odnese više novca.

Michaelova priča dolazi kada je Airtasker otkrio da je avgust najčešći mesec koji Britanci biraju da se sele. A s obzirom na to da su njegove usluge trenutno veoma tražene, on često radi i do šest sati više svakog dana da bi završio zadatke.

Dodao je: „Uživam u razgovorima sa ljudima i više volim da radim ovaj posao. Počeo sam tako što sam pomagao prijateljima da se presele i moje iskustvo je odatle raslo.

"Nijedan posao nije premali i svi zadaci su odlični, zaista vredi razmotriti ako imate veštine i slobodno vreme. Fokusirajte se na određenu oblast, pošto kupci žele da vide da ste stručnjak sa dobrim recenzijama. Tada ćete brzo dobiti prihvatljiv i zaista dobar novac."

(Kurir.rs/Blic biznis)